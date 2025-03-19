Зеленский согласился на прекращение ударов по энергетическим объектам – западные СМИ

Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

В публикации также отмечается, что обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Ранее Трамп сообщил, что телефонный разговор с Зеленским был «очень хорошим». «Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать как Россию, так и Украину с точки зрения их запросов и потребностей», – уточнял американский лидер в своей соцсети.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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