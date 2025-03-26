Казахстан договаривается с Киевом о безопасности Каспийского трубопроводного консорциума

Дипломаты Казахстана ведут переговоры с Киевом по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

«Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу (безопасность КТК) идут переговоры», – сказал Куантыров журналистам в кулуарах парламента.

ВСУ несколько раз атаковали с помощью боевых дронов станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему.

В результате атаки 17 февраля станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. Пожар, разгоревшийся после последнего удара, нанесенного 19 марта, удалось потушить только спустя шесть дней.

В Минобороны России заявили, что Киев намерено атакует объекты энергетики, несмотря на громкие заявления о прекращении огня. В КТК отметили, что действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты консорциума и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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