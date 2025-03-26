российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 13:00 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Казахстан договаривается с Киевом о безопасности Каспийского трубопроводного консорциума

Дипломаты Казахстана ведут переговоры с Киевом по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

«Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу (безопасность КТК) идут переговоры», – сказал Куантыров журналистам в кулуарах парламента.

ВСУ несколько раз атаковали с помощью боевых дронов станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему.

В результате атаки 17 февраля станция была выведена из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. Пожар, разгоревшийся после последнего удара, нанесенного 19 марта, удалось потушить только спустя шесть дней.

В Минобороны России заявили, что Киев намерено атакует объекты энергетики, несмотря на громкие заявления о прекращении огня. В КТК отметили, что действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты консорциума и, как следствие, всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Казахстан

В Казахстане вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу в аэропорту / Киеву помогли западные союзники нанести удар по российский станции Каспийского трубопроводного консорциума / В Турции самолет совершил вынужденную посадку из-за драки на борту / В Казахстане банда цистернами вывозила ворованный газ с месторождения / Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» / В Казахстане во время беспорядков было похищено около трех тысяч единиц оружия / В Казахстане произошла массовая авария с участием двух десятков машин / МИД России опроверг данные переговорах относительной версий авиакатастрофы в Актау

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Казахстан, Нефть и газ, Украина,