Новая партия истребителей-бомбардировщиков F-16 готовится к передаче Украине. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США американский генерал Кристофер Каволи.

«Там [на Украине] есть несколько F-16. Там есть несколько [прошедших подготовку] пилотов. Есть еще больше F-16, готовящихся к отправке. Еще больше пилотов находятся в процессе подготовки, я могу назвать вам их число на закрытой части слушаний. Они работают. Самолеты в строю, и они летают каждый день», – уточнил военачальник (цитата по ТАСС) на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Каволи уточнил, что «ни один из F-16 [на Украине] не был доставлен из США». «В основном это были самолеты из стран Северной Европы: Нидерландов, Дании», – добавил генерал.

Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, Каволи подчеркнул: «Они украинцы». «Они проходили подготовку в самых разных местах: кто-то в Румынии, кто-то в Нидерландах, кто-то в штате Аризона», – пояснил военачальник.

Напомним, о получении первой партии американских истребителей Зеленский сообщал в конце июля прошлого года. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов. А уже в конце августа украинские войска потеряли первый F-16. Истребитель был сбит из переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

В конце марта Зеленский заявил, что на Украину прибыли несколько дополнительных американских истребителей F-16, переданных западными союзниками. Тогда же российские военкоры и ряд военных пабликов сообщали, что российские военные сбили первый F-16 ВСУ в небе над Сумской областью.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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