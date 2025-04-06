За ночь над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

За ночь над тремя регионами России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, больше всего БпЛА – восемь – сбито над Ростовской областью.

Еще два аппарата обезврежено над Курской областью, и один – над территорией Белгородской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь со своей стороны уточнил, что атаке подверглись Ростове-на-Дону, а также Аксайский, Мясниковский и Октябрьский районы.

«Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова», – отметил глава региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube