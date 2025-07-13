Армия России освободила два поселка в ДНР

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации и продвигаются в глубину обороны противника. За минувшие сутки российским войскам удалось взять под контроль еще два поселка. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. Тем временем, Восточная группировка войск зашла в населенный пункт Карла Маркса в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований за последние сутки составили свыше 1220 боевиков и наемников, семь броневиков, 65 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах. Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены девять управляемых авиабомб и 215 беспиотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube