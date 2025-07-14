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Понедельник, 14 июля 2025, 11:02 мск

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Германия не сможет передать Украине системы Patriot

фото украинских СМИ

Германия испытывает дефицит систем противовоздушной обороны Patriot, поэтому не сможет отправить эти системы на Украину. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Германия не сможет передать Украине больше систем ПВО Patriot, так как у нее «осталось лишь шесть» таких комплексов, отметил Писториус.

Кроме того, Берлин по-прежнему не намерен поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что решение немецких властей остается неизменным, несмотря на возобновление соответствующих просьб властей Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят системы противовоздушной обороны Patriot на Украину, чтобы помочь ей реагировать на российские удары, в то время, когда их отношения с президентом РФ демонстрируют ухудшение.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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