Российские войска в течение минувших суток поразили цеха производства беспилотников и пункты управления БПЛА дальнего действия на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Под удары также попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. В ходе атак были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

По информации ведомства, общие потери ВСУ за минувшие сутки составили порядка 1210 боевиков.

Средства ПВО сбили в зоне спецоперации две управляемые авиабомбы, три снаряда РСЗО «Vampire» чешского производства, а также 291 беспилотник самолетного типа.

Тем временем российские силы продолжают улучшать позиции и продвигаться вперед на пяти направлениях СВО. В частности, группировка войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесла поражение силам противника в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и громят ВСУ в ДНР и около Купянска Харьковской области. «Южная» группировка войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ударив по противнику в ДНР. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и поразила формирования ВСУ и нацгвардии в районах Димитров, Красноармейска и еще трех поселений в ДНР. Группировка «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны противника, атаковав ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Подразделения группировки «Днепр» бьют ВСУ около Орехова Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube