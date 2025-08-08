Армия России за неделю нанесла семь групповых ударов по объектам ВСУ

Российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Так, с 2 по 8 августа были поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, которая используется в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования (украинский аналог военкомата) и пункты управления.
Кроме того, были разбиты склады беспилотников большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, за неделю ВС России освободили два населенных пункта – Александро-Калиново в ДНР и Январское в Днепропетровской области.
Москва, Наталья Петрова
