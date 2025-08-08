российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 августа 2025, 14:09 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России за неделю нанесла семь групповых ударов по объектам ВСУ

Российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Так, с 2 по 8 августа были поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, которая используется в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования (украинский аналог военкомата) и пункты управления.

Кроме того, были разбиты склады беспилотников большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю ВС России освободили два населенных пункта – Александро-Калиново в ДНР и Январское в Днепропетровской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Польское СМИ раскрыло детали предложенного России «мирного плана» США по Украине / Советник главы ДНР: Киев готовит кровавую провокацию в роддоме Краматорска / Переговоры Путина и спецпредставителя Трампа завершились в Кремле / Зеленский согласовал новые операции СБУ против России / ВС РФ поразили объекты газотранспортной системы Украины и склады БПЛА / ВСУ бросают свои позиции в Днепропетровской области под натиском армии России / Третий населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль ВС РФ / Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в ЛНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,