Суббота, 9 августа 2025, 14:26 мск

Российские войска освободили еще один поселок в ДНР и сбили украинский Су-27

Армия России продолжила успешно продвигаться вглубь обороны противника на фронтах специальной военной операции. Как отмечается в сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки освобожден еще один поселок в Донецкой Народной Республике – Яблоновка и сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Общие потери ВСУ составили почти 1400 военнослужащих.

Населенный пункт в ДНР был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр», в зоне ответственности которой противник несет самые значительные потери. На этом направлении за сутки уничтожено порядка 405 украинских военнослужащих.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит нее только самолет Су-27, но и уничтожены две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

