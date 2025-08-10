За вечер субботы и воскресную ночь над Россией сбили 121 украинский БпЛА

Киевский режим продолжил попытку массированной атаки территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 121 украинский БпЛА.
Беспилотники сбиты:
- 29 – над территорией Краснодарского края,
- 15 – над территорией Республики Крым,
- 13 – над территорией Брянской области,
- 12 – над территорией Белгородской области,
- 9 – над территорией Воронежской области,
- 8 – над территорией Саратовской области,
- 8 – над территорией Ставропольского края,
- 7 – над территорией Калужской области,
- 6 – над территорией Тульской области,
- 5 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Рязанской области,
- 2 – над акваторией Азовского моря,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Орловской области,
- 1 – над территорией Тверской области.
В Саратовской области в результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения в соседней школе.
«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», – уточнил Бусаргин, подчеркнув, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Вместе с тем, по его словам, при атаке БПЛА повреждено одно из промышленных предприятий.
Москва, Анастасия Смирнова
