российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 августа 2025, 08:28 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

За вечер субботы и воскресную ночь над Россией сбили 121 украинский БпЛА

Киевский режим продолжил попытку массированной атаки территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 121 украинский БпЛА.

Беспилотники сбиты:

  • 29 – над территорией Краснодарского края,
  • 15 – над территорией Республики Крым,
  • 13 – над территорией Брянской области,
  • 12 – над территорией Белгородской области,
  • 9 – над территорией Воронежской области,
  • 8 – над территорией Саратовской области,
  • 8 – над территорией Ставропольского края,
  • 7 – над территорией Калужской области,
  • 6 – над территорией Тульской области,
  • 5 – над территорией Ростовской области,
  • 4 – над территорией Рязанской области,
  • 2 – над акваторией Азовского моря,
  • 1 – над территорией Смоленской области,
  • 1 – над территорией Орловской области,
  • 1 – над территорией Тверской области.

В Саратовской области в результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения в соседней школе.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», – уточнил Бусаргин, подчеркнув, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Вместе с тем, по его словам, при атаке БПЛА повреждено одно из промышленных предприятий.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Менее чем за сутки над Россией сбили более 200 беспилотников / Американские СМИ анонсировали возможный визит Зеленского на Аляску / При ударе украинского БпЛА ранена жительница Краснодарского края / Массированная атака дронов ВСУ: над регионами России сбиты еще 27 вражеских беспилотников / Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в Белгородской области: погибла супружеская пара / Российские войска освободили еще один поселок в ДНР и сбили украинский Су-27 / Над регионами России за четыре часа нейтрализовали 44 украинских БпЛА / На подлете к Москве сбиты три украинских беспилотника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,