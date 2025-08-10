За вечер субботы и воскресную ночь над Россией сбили 121 украинский БпЛА

Киевский режим продолжил попытку массированной атаки территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 121 украинский БпЛА.

Беспилотники сбиты:

29 – над территорией Краснодарского края,

15 – над территорией Республики Крым,

13 – над территорией Брянской области,

12 – над территорией Белгородской области,

9 – над территорией Воронежской области,

8 – над территорией Саратовской области,

8 – над территорией Ставропольского края,

7 – над территорией Калужской области,

6 – над территорией Тульской области,

5 – над территорией Ростовской области,

4 – над территорией Рязанской области,

2 – над акваторией Азовского моря,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Орловской области,

1 – над территорией Тверской области.

В Саратовской области в результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения в соседней школе.

«В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», – уточнил Бусаргин, подчеркнув, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Вместе с тем, по его словам, при атаке БПЛА повреждено одно из промышленных предприятий.

Москва, Анастасия Смирнова

