За прошедшие сутки армия России с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесла удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс.

Как говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, нанесено поражение также складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134-х районах.

В зоне СВО ВСУ понесли самые серьезные потери в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На этом направлении украинские вооруженные формирования потеряли до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Общие потери ВСУ на всех фронтах ВСУ составили почти 1400 военнослужащих.

