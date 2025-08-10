российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 10 августа 2025, 15:18 мск

ВСУ почти в два раза снизили интенсивность ударов беспилотниками по России

Вооруженные формирования Украины в первой половине дня почти вдвое снизили интенсивность ударов по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такой вывод можно сделать из сводок Министерства обороны РФ об атаках вражеских БпЛА за 9 и 10 августа.

Так, сегодня в первой половине дня с период с 7:55 до 11:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 24 украинских беспилотника. БпЛА были уничтожены над Калужской, Брянской, Курской Орловской областями и акваторией Азовского моря.

Для сравнения: накануне с 8:00 до 12:00 мск силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 10 регионами РФ и Азовским морем.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

