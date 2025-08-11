Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ полностью взяли под контроль Луначарское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

Потери киевского режима составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS и 312 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

