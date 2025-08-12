Российские войска продолжают наступление по всем направлениям в зоне спецоперации. За сутки в боях ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Войска группировки ВС РФ «Север» теснят врага в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировок войск «Запад» и «Южной» заняли более выгодные рубежи в ДНР. Бойцы «Центра» улучшили положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка «Днепр» бьет по бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1,4 тыс. боевиков и наемников, танк, шесть броневиков, 61 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

