Четверг, 14 августа 2025, 10:16 мск

Армия России сорвала украинскую ракетную программу

Российские спецслужбы и армия сорвали планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», которые Киев собирался использовать для ударов вглубь РФ. Об этом сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Киев действовал с разрешения представителей НАТО и планировал использовать ОТРК «Сапсан» для нанесения ударов вглубь территории России.

«Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны», – подчеркнули в ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

