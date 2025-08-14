российское информационное агентство 18+

Четверг, 14 августа 2025, 13:32 мск

ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последние сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще два поселка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, Восточная группировка войск заняла поселок Искра.

Бойцы Южной группировки также нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка.

Подразделения группировки войск «Восток» бьют по противнику в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград в ДНР.

За минувшие сутки киевский режим потерял свыше 1,3 тыс. боевиков и наемников, два танка, 11 броневиков, 48 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, 22 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены четыре склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 268 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

