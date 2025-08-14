российское информационное агентство 18+

«Искандер» уничтожил американский HIMARS в Сумской области

Фото Минобороны РФ

Российские военные ракетным ударом уничтожили американскую ракетную систему залпового огня HIMARS в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с военнослужащими группировки войск «Север».

По данным канала, позицию установки М142 HIMARS обнаружили разведчики группировки «Север» около населенного пункта Жихово. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» точным попаданием поразил вражескую ракетную установку. Уничтожение HIMARS зафиксировали кадры объективного контроля, снятые с беспилотника.

