Российские военные ракетным ударом уничтожили американскую ракетную систему залпового огня HIMARS в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с военнослужащими группировки войск «Север».

По данным канала, позицию установки М142 HIMARS обнаружили разведчики группировки «Север» около населенного пункта Жихово. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» точным попаданием поразил вражескую ракетную установку. Уничтожение HIMARS зафиксировали кадры объективного контроля, снятые с беспилотника.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube