Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, за последнюю неделю бойцы ВС РФ отбили у врага семь населенных пунктов. Ранее российские военные заняли Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку и Искру в ДНР.

«С 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», – добавили в МО.

За неделю средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиабомб, 20 реактивных снарядов HIMARS, две ракеты «Нептун» и 2134 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

