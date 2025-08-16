Под контроль армии России перешли еще два села в зоне спецоперации

Российские войска выбили ВСУ из населенных пунктов Колодези в Донецкой народной республике и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Село Колодези на Краснолиманском направлении освободили подразделения группировки войск «Запад». Помимо этого, бойцы группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее в ДНР.

Село Вороное заняли подразделения группировки войск «Восток». Также российские военные нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха в ДНР.

Группировка «Юг» улучшила свои позиции по переднему краю и громит противника около Белой Горы, Берестока, Иванополья, Константиновки, Майского, Новодмитровки, Северска, Серебрянки и Степановки в ДНР. Войска группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Андреевка, Димитров, Красноармейск, Муравка, Новоалександровка, Родинское и Удачное в ДНР.

В Сумской области подразделения группировки «Север» нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику вблизи Амбарного, Волчанска, Ильича, Казачьей Лопани и Старицы Харьковской области.

Войска группировки «Днепр» атаковали силы ВСУ в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области.

Общие суточные потери ВСУ составили до 1315 боевиков и десятки единиц бронетехники, автомобилей, орудий артиллерии. Также уничтожены 9 станций РЭБ и 20 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах», – добавили в Минобороны.

Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS и 169 ударных дронов.

