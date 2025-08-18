Российские войска нанесли удар по месту подготовки к запуску боевых беспилотников на Украине. В результате уничтожено до 100 дронов большой дальности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, группировки войск российской армии продолжают продвижение в глубину обороны противника на всех направлениях в зоне спецоперации в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1,4 тыс. боевиков и наемников, шесть танков, включая два немецких «Leopard», 19 броневиков, 45 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены шесть складов боеприпасов и горючего.

Средствами ПВО перехвачены четыре авиабомбы, два снаряда HIMARS и 141 беспилотник самолетного типа.

