Среда, 20 августа 2025, 09:41 мск

США продают оружие для Украины с наценкой в 10%

США продают Европе вооружения, предназначенные для передачи Киеву, с наценкой 10%. Об этом рассказал американский министр финансов Скотт Бессент.

Глава американского Минфина отвечал на вопрос о том, будут ли налогоплательщики в США оплачивать возможную поддержку с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины. Ранее президент Дональд Трамп поддержал эту идею.

«Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – сказал Бессент в эфире Fox News.

Ранее США и Европа договорились о том, что страны ЕС будут закупать у Штатов оружие, которое затем передадут в поддержку Киеву. В ходе встречи в Белом доме Владимир Зеленский заявил, что рассматривает это как часть гарантий безопасности.

