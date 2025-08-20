ВС РФ разбомбили используемые для поставок топлива ВСУ причальные сооружения

Российские войска поразили причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего украинской армии, а также разбили цех сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Помимо этого, нанесены удары по пунктам временной дислокации личного состава украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Как отметили в военном ведомстве, вражеские военные цели были атакованы оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Военкоры ранее сообщали, что российские ударные беспилотники «Герань» прошедшей ночью поразили нефтяной терминал в Измаиле Одесской области на реке Дунай у границы с Румынией. Там начался сильный пожар. Украинские власти заявляли о повреждении и возгорании на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Измаиле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

