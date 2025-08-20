Армия России освободила три поселка в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области.

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике. Тем временем, Восточная группировка войск заняла населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 1,3 тыс. боевиков и десятки единиц бронетехники, автомобилей, орудий полевой артиллерии, станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 13 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Силы ПВО перехватили в зоне спецоперации реактивный снаряд системы HIMARS и 217 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

