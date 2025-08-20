российское информационное агентство 18+

Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев

Киев замалчивает тот факт, что на стороне России в боевых действиях участвуют добровольцы из Западной Европы. При попадании в плен ВСУ таких бойцов их не включают в списки на обмен и передают в европейские страны. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По данным спецслужбы, для Киева «особо охраняемой» является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших «друзей» Украины.

«При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ», – говорится в сообщении.

Подобное поведение объясняется стремлением держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане так называемых цивилизованных стран Запада единодушно и всецело поддерживают Украину, заключили в СВР.

Москва, Зоя Осколкова

