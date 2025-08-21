российское информационное агентство 18+

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 21 августа, нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также целями атаки стали военная аэродромная инфраструктура, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее украинские паблики сообщали о мощном взрыве и пожаре в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Отмечалось, что в ходе ночного удара был поражен энергообъект. По данным российских военкоров, целью атаки стала газораспределительная станция в Павлограде. Взрывы также прогремели во Львове, где был поврежден промышленный объект. В Мукачево в Закарпатской области в результате ракетного удара, по данным властей, разрушен завод электроники, принадлежащий американской компании Flex. Также сообщалось об ударах по аэродрому ВСУ в Мукачево и авиабазе Дубно в Ровненской области. Кроме того, попадание по объектам критической инфраструктуры зафиксировано в Луцке Волынской области.

Москва, Наталья Петрова

