Российские войска заняли село Александро-Шультино в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск. Александро-Шультино расположено в 8 км к юго-востоку от города Константиновка, кольцо вокруг которого постепенно сжимают ВС России.

Бойцы группировки войск «Юг» также нанесли поражение ВСУ и нацгвардии Украины около Северска, Маркова, Николаевки, Миньковки и Васюковки в ДНР.

Группировка войск «Север» бьет противника в районах населенных пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области, а также вблизи Гатище и Волчанска Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах Купянска, Андреевки, Нового Мира Харьковской области, Среднего и Кировска в ДНР. Донецкой Народной Республики

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и ударили по противнику около Красноармейска, Родинского, Чунишино, Удачного в ДНР и Филии Днепропетровской области.

Группировка «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны противника и поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха в ДНР.

Бойцы группировки «Днепр» ударили по ВСУ у Белогорья, Степового Запорожской области, Новоберислава, Понятовки, Садового и Белозерки Херсонской области.

В результате действий российских сил противник потерял за сутки в общей сложности до 1270 боевиков.

Также в течение суток оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места производства, хранения и запуска украинских ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пункты дислокации ВСУ и зарубежных наемников в 153 районах.

Российские силы ПВО сбили в зоне спецоперации четыре управляемые авиабомбы и 294 БПЛА самолетного типа.

