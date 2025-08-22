российское информационное агентство 18+

Российские войска освободили три поселка в ДНР

Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ выбили врага из трех поселков. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Таким образом, за последнюю неделю бойцы ВС РФ заняли девять поселков в зоне спецоперации. Ранее бойцы российской армии взяли под контроль Колодези, Александро-Шультино, Сухецкое, Панковку в ДНР, а также Вороное и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

С 16 по 22 августа нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, НПЗ, снабжающему топливом группировки ВСУ на Донбассе, и складам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и дронов большой дальности.

«Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», – добавили в МО.

За неделю средства ПВО перехватили 25 управляемых авиабомб, 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 1500 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

