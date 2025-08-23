Российская армия освободила еще два поселка в ДНР

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За последние сутки российским войскам удалось взять под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате решительных действий подразделений группировок войск «Запад» и «Южной» освобождены населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в Донецкой Народной Республики.

Потери киевского режима за минувшие сутки составили свыше 1,3 тыс. боевиков и наемников, танк, 23 броневика, 68 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 23 склада боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 160 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

