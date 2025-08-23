российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 августа 2025, 12:44 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия освободила еще два поселка в ДНР

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За последние сутки российским войскам удалось взять под контроль еще два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате решительных действий подразделений группировок войск «Запад» и «Южной» освобождены населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в Донецкой Народной Республики.

Потери киевского режима за минувшие сутки составили свыше 1,3 тыс. боевиков и наемников, танк, 23 броневика, 68 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 23 склада боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 160 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российские войска освободили три поселка в ДНР / Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев / Армия России освободила три поселка в зоне спецоперации / США продают оружие для Украины с наценкой в 10% / ВС РФ атаковали оружием большой дальности НПЗ на Украине / ВС РФ разбомбили место запуска беспилотников большой дальности на Украине / Армия России освободила Александроград в ДНР / ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,