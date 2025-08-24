российское информационное агентство 18+

ВС РФ освободили поселок Филия в Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки удалось взять под контроль поселок Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров в ДНР.

В результате враг потерял до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и 172 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

