Российские войска успешно продвигаются на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. Бойцы ВС РФ ступили в бои с украинскими боевиками уже на окраинах самой Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные постепенно выбивают противника из населенных пунктов на этом направлении.

«Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», – сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он при этом указал на важность освобождения населенного пункта Клебан-Бык.

Надо отметить, что Константиновка расположена на пути к городу Краматорску, который является одним из самых крупных укрепрайонов украинских войск на северо-западе ДНР.

Российские силы также продвигаются вперед на Великоновоселковском направлении и вклиниваются в линию обороны в районе границы ДНР и Днепропетровской области, добавил Пушилин.

На Красноармейском направлении, по словам глава ДНР, есть много горячих точек, где идут «жесткие и горячие боестолкновения». Речь идет и о самом Красноармейске (украинское название Покровск), а также о Родинском, Удачном и Котлино. Армия России контролирует ситуацию в районе Доброполья, где был образован выступ, несмотря на то, что ВСУ перебрасывают туда дополнительные резервы, «оголтелых националистов», рассказал глава ДНР. «Наши ребята достаточно уверенно, пусть и тяжело, но выдерживают все натиски, все контратаки», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Напомним, по данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

