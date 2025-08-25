российское информационное агентство 18+

Понедельник, 25 августа 2025, 19:29 мск

ВСУ лишились опорного узла обороны в Днепропетровской области

Вооруженные формирования Украины лишились очередного опорного узла обороны после взятия российскими войсками под контроль села Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Освобождение села Запорожское улучшило тактическое положение на данном участке и лишило противника еще одного опорного узла обороны», – говорится в сообщении.

При освобождении населенного пункта было уничтожено свыше десяти единиц техники, подавлены огневые точки в лесополосах и заняты подготовленные оборонительные сооружения украинских националистов, уточнили в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

