Российская армия продолжает продвижение в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. О ситуации в зоне боевых действий рассказали в Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Старая Гута, Садки, Могрица, Кондратовка и Юнаковка Сумской области. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Чугуновка Харьковской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и ударили по формирования противника в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров в ДНР.

Восточная группировка войск наступает в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка в Днепропетровской области, Камышеваха в ДНР, а также Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 191 беспилотник самолетного типа.

