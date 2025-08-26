Российские бойцы столкнулись на СВО с наемниками из Польши и Румынии

Штурмовые группы российской группировки войск «Днепр» ведут боевые действия в зоне специальной военной операции с подразделениями вооруженных формирований Украины, которые укомплектованы наемниками из Польши и Румынии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил России.

По словам собеседника агентства, моральный дух иностранных военных находится на крайне низком уровне.

«Морального духа нет никакого, наемники, они идут чисто за деньги. У нас моральных дух. Мы отстаиваем свое Отечество. Свою Родину», – приводятся в публикации слова российского штурмовика.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

