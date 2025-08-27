Российские войска установили контроль над населенным пунктом Первое Мая в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как отметили в ведомстве, поселок был освобожден в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

Бойцы группировки также поразили формирования 13 бригад ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка в ДНР. В результате действий группировки противник потерял более 400 боевиков, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Тем временем российская армия продолжает теснить ВСУ еще на трех направлениях в зоне спецоперации. Так, группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, ударив по противнику около Малиновки, Изюма, Купянска Харьковской области и Дробышево в ДНР. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Серебрянка и Дружковка в ДНР. Группировка войск «Восток» продолжает продвигаться вглубь обороны противника и громит ВСУ вблизи Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского Днепропетровской области и Новогригоровки Запорожской области.

«Северная» группировка бьет противника в Сумской области, а также в районах населенных пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение противнику около Новотроицкого Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Вместе с тем ВС России поразили радиолокационную станцию ПВО ВСУ, пункты управления и местам сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Силами ПВО в зоне спецоперации сбиты две управляемые авиациабомбы, два реактивных снаряда системы HIMARS и 162 вражеских беспилотника самолетного типа.

