Российский безэкипажный катер затопил украинский разведывательный корабль на Дунае. Тем временем, войска ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и отбили еще один поселок у ВСУ, а средства ПВО сбили украинский истребитель. Об этом сообщает Минобороны России.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении.

Южная группировка войск взяла под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки.

За последние сутки средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube