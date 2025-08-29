российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 13:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

Российские войска за неделю, с 23 по 29 августа, нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.

Кроме того, разбит ракетный комплекс «Нептун». Под удары попали пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации / Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом / МИД России ответил на обвинения в обстреле здания представительства ЕС в Киеве / Армия России пробилась в пригород Купянска: город берут в окружение / Дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в Белгородской области: ранены двое мирных жителей / В Курской области подорвался на мине оператор ВГТРК / Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД / ВСУ обстреляли железорудный комбинат в Запорожье: ранены семеро человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,