ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

Российские войска за неделю, с 23 по 29 августа, нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.

Кроме того, разбит ракетный комплекс «Нептун». Под удары попали пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

