российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 19:28 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер спецназа из Эстонии

В Сумской области Украины ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа, воевавший в составе сил специальных операций вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году», – уточнил собеседник агентства.

«Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами неделю назад», – добавил он.

Как отмечается, эстонский спецназовец участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах. В 2017 году прошел отбор в силы специальных операций Эстонии. В 2020 году участвовал в операции в Мали.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Потери ВСУ в текущем году превысили 340 тысяч военнослужащих – Белоусов / Зеленский признал военное бессилие ВСУ / Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского / Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю / Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом / МИД России ответил на обвинения в обстреле здания представительства ЕС в Киеве / Армия России пробилась в пригород Купянска: город берут в окружение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,