В Сумской области Украины ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа, воевавший в составе сил специальных операций вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году», – уточнил собеседник агентства.

«Вероятно, эстонский наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБами неделю назад», – добавил он.

Как отмечается, эстонский спецназовец участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах. В 2017 году прошел отбор в силы специальных операций Эстонии. В 2020 году участвовал в операции в Мали.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube