За ночь над регионами России сбили 86 украинских беспилотников

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима устроили массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 86 вражеских БпЛА:

▫️ 30 БПЛА – над акваторией Черного моря,

▫️ 15 БПЛА – над территорией Республики Крым,

▫️ 13 БПЛА – над территорией Ростовской области,

▫️ 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

▫️ 5 БПЛА – над территорией Брянской области,

▫️ 4 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▫️ 2 БПЛА – над территорией Смоленской области,

▫️ 2 БПЛА – над территорией Калужской области,

▫️ 2 БПЛА – над территорией Тверской области,

▫️ 1 БПЛА – над территорией Тульской области,

▫️ 1 БПЛА – над территорией Курской области.

В результате атаки на Краснодарский край на нефтеперерабатывающем заводе была повреждена одна из установок и произошел пожар на площади 300 квадратных метров.

Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube