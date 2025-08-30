За ночь над регионами России сбили 86 украинских беспилотников

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима устроили массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 86 вражеских БпЛА:
- ▫️ 30 БПЛА – над акваторией Черного моря,
- ▫️ 15 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- ▫️ 13 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- ▫️ 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
- ▫️ 5 БПЛА – над территорией Брянской области,
- ▫️ 4 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- ▫️ 2 БПЛА – над территорией Смоленской области,
- ▫️ 2 БПЛА – над территорией Калужской области,
- ▫️ 2 БПЛА – над территорией Тверской области,
- ▫️ 1 БПЛА – над территорией Тульской области,
- ▫️ 1 БПЛА – над территорией Курской области.
В результате атаки на Краснодарский край на нефтеперерабатывающем заводе была повреждена одна из установок и произошел пожар на площади 300 квадратных метров.
Последствия ночной атаки уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
