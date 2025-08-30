российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 августа 2025, 09:52 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

За ночь над регионами России сбили 86 украинских беспилотников

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима устроили массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 86 вражеских БпЛА:

  • ▫️ 30 БПЛА – над акваторией Черного моря,
  • ▫️ 15 БПЛА – над территорией Республики Крым,
  • ▫️ 13 БПЛА – над территорией Ростовской области,
  • ▫️ 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
  • ▫️ 5 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • ▫️ 4 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • ▫️ 2 БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • ▫️ 2 БПЛА – над территорией Калужской области,
  • ▫️ 2 БПЛА – над территорией Тверской области,
  • ▫️ 1 БПЛА – над территорией Тульской области,
  • ▫️ 1 БПЛА – над территорией Курской области.

В результате атаки на Краснодарский край на нефтеперерабатывающем заводе была повреждена одна из установок и произошел пожар на площади 300 квадратных метров.

Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

«Самая серьезная ситуация…» Зеленский ждет наступления ВС РФ на красноармейском направлении / В Брянской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, погиб мирный житель / В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер спецназа из Эстонии / Потери ВСУ в текущем году превысили 340 тысяч военнослужащих – Белоусов / Зеленский признал военное бессилие ВСУ / Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского / Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,