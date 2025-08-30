ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине

Сегодня ночью Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.
Как сообщает Министерство обороны РФ, атакованы предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы на Украине.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»