российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 августа 2025, 15:23 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России взяла под контроль еще один поселок в ДНР

Фото Минобороны России

За прошедшие сутки российские войска продвинулись в зоне специальной военной операции и освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. Как сообщает Министерство обороны России, общие потери вооруженных формирований Украины составили порядка 1400 военнослужащих.

Как уточнили в ведомстве, операцию по освобождению Камышевахи в результате наступательных действий осуществила группировка войск «Восток», подразделения которой нанесли формированиям ВСУ также в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка в Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств», – отметили в Минобороны России.

Самые значительные потери в зоне СВО украинские войска несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное в ДНР.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине / Украинские беспилотники долетели до Адыгеи: ранен мирный житель / За ночь над регионами России сбили 86 украинских беспилотников / «Самая серьезная ситуация…» Зеленский ждет наступления ВС РФ на красноармейском направлении / В Брянской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, погиб мирный житель / В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер спецназа из Эстонии / Потери ВСУ в текущем году превысили 340 тысяч военнослужащих – Белоусов / Зеленский признал военное бессилие ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Днепропетровск, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,