За прошедшие сутки российские войска продвинулись в зоне специальной военной операции и освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. Как сообщает Министерство обороны России, общие потери вооруженных формирований Украины составили порядка 1400 военнослужащих.

Как уточнили в ведомстве, операцию по освобождению Камышевахи в результате наступательных действий осуществила группировка войск «Восток», подразделения которой нанесли формированиям ВСУ также в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка в Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств», – отметили в Минобороны России.

Самые значительные потери в зоне СВО украинские войска несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское и Удачное в ДНР.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

