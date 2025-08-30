российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 августа 2025, 21:08 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил о создании буферной зоны на Украине

Архив. Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по созданию вдоль границы РФ зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, группировка войск «Север» после разгрома противника на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности.

«В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов», – отметил Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ также уточнил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории», – сообщил Герасимов, добавив, что российские войска продвигаются также в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России с марта освободила на Украине 3,5 тысячи кв км и 149 населенных пунктов / Армия России взяла под контроль еще один поселок в ДНР / ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным целям на Украине / Украинские беспилотники долетели до Адыгеи: ранен мирный житель / За ночь над регионами России сбили 86 украинских беспилотников / «Самая серьезная ситуация…» Зеленский ждет наступления ВС РФ на красноармейском направлении / В Брянской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, погиб мирный житель / В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер спецназа из Эстонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,