Начальник Генштаба ВС РФ сообщил о создании буферной зоны на Украине

Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по созданию вдоль границы РФ зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, группировка войск «Север» после разгрома противника на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности.

«В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов», – отметил Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ также уточнил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории», – сообщил Герасимов, добавив, что российские войска продвигаются также в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов.

