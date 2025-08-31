Ночная атака дронов: над 4 регионами России сбили 21 украинский беспилотник

Сегодня ночью над четырьмя регионами России средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, самый серьезный удар пришелся по Волгоградской области, над территорией которой было сбито 11 беспилотников. ВСУ также атаковали Ростовскую область, где нейтрализовано восемь летательных аппаратов. По одному БпЛА уничтожено над Белгородской и Брянской областями.

Комментируя ночную атаку дронов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

«Локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах региона в результате падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова – работают саперы», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Последствия атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

