За прошедшие сутки российские воска улучшили позиции на фронтах специальной военной операции, ликвидировав более 1300 боевиков вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе СВО.

В ведомстве обратили внимание, что армия России наступает в украинских Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также продолжает освобождение своих территорий. Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

