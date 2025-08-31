российское информационное агентство 18+

Российские войска продвигаются вперед в зоне СВО: за сутки ликвидированы более 1300 боевиков

Архив. Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские воска улучшили позиции на фронтах специальной военной операции, ликвидировав более 1300 боевиков вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе СВО.

В ведомстве обратили внимание, что армия России наступает в украинских Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также продолжает освобождение своих территорий. Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Вольное, Золотой Колодезь, Красноармейск, Кутузовка, Новотроицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

