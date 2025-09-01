Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS и Patriot в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе уничтожены американские пусковые установки HIMARS и Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки противник потерял 1245 боевиков и наемников, два танка, 11 броневиков, 61 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов материальных средств, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и 260 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

