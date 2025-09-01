российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 сентября 2025, 15:11 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS и Patriot в зоне СВО

Архив, фото Reuters

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1,2 тыс. боевиков и десятки единиц боевой техники, в том числе уничтожены американские пусковые установки HIMARS и Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки противник потерял 1245 боевиков и наемников, два танка, 11 броневиков, 61 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов материальных средств, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и 260 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Российский надводный беспилотник затопил украинский корабль на реке Дунай / ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины / Российская армия продолжает продвижение в зоне СВО / ВС РФ освободили поселок Филия в Днепропетровской области / Российская армия освободила еще два поселка в ДНР / Российские войска освободили три поселка в ДНР / Украина не включает в списки на обмен пленных европейцев / Армия России освободила три поселка в зоне спецоперации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,