В Минобороны России показали карту Украины без Одессы и Николаева

В опубликованном видео Министерства обороны России с брифингом начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова 30 августа журналисты заметили карту, на которой Украина изображена без выхода к Черному морю.

Карта была показана на первой минуте (0:15) видео позади Герасимова рядом с дверью. На ней изображены Украина и часть России с регионами, выходящими к морю. Помимо уже вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в текущих границах исключены также Одесская и Николаевская области.

Обновленная карта Украины не сопровождалась комментариями Герасимова.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Одесса – «русский город», а причерноморские земли и Крым никогда не имели отношения к Украине.

