Вторник, 2 сентября 2025, 15:02 мск

Российские войска взяли Федоровку в ДНР

Российские войска в течение прошедших суток продолжали теснить ВСУ в зоне проведения специальной операции и установили контроль над селом Федоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

Населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск. Федоровка находится в северной части ДНР, на трассе, соединяющей Артемовск и Северск.

Также бойцы группировки поразили формирования шесть бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка в ДНР. В результате действий ВС РФ противник лишился свыше 205 боевиков, двух боевых бронемашин западного производства, семи автомобилей и артиллерийского орудия. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству БПЛА. Помимо этого, поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

Российская система ПВО в зоне спецоперации сбила 158 вражеских дронов самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

