Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Для атаки применялось оружие большой дальности воздушного, морского базирования и ударные беспилотники. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – отметили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военные нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой украинской армией. Также ВС России ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 168 районах.

Помимо этого, за прошедшую ночь российские силы ПВО сбили в хоне специальной военной операции пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 170 беспилотников самолетного типа.

Тем временем, российские военные группировки продолжают продвигаться вперед практически на всех фронтах СВО. Так, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и бьют формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили силы противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Глинское, Купянск Харьковской области и Дробышево в ДНР. «Южная» группировка войск также улучшила тактическое положение и разгромила вражеские силы около Ильиновки, Константиновки, Николаевки и Платоновки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Грузское, Золотой Колодезь и Новотроицкое в ДНР. Группировка войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и ударила по противника в районах населенных пунктов Березовое, Калиновское и Сосновка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали врага в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Львово Херсонской области, Белогорье и Степногорск Запорожской области.

Суточные потери ВСУ составили в общей сложности до 1300 боевиков и десятки военной техники и автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

