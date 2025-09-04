Восточная группировка войск полностью освободила территории ДНР на своем направлении

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки Восточная группировка войск заняла поселок Новоселовкав Запорожской области и завершила освобождение территории Донецкой Народной Республики на своем направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Бойцы «Востока» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.

«Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток»», – добавили в МО.

Тем временем, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ударные БПЛА нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки боевых дронов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.

Средства ПВО перехватили четыре управляемые авиабомбы и 299 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube