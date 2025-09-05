Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции. За последние сутки ВС РФ удалось взять под контроль село Марково в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Марково Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, за последнюю неделю российские военные выбили ВСУ из четырех населенных пунктов, помимо Марково, ВС РФ освободили Федоровку и Камышеваху в ДНР, а также Новоселовку в Днепропетровской области.

Кроме того, сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

