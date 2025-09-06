Российские войска продолжают теснить украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки продвинулись вглубь обороны ВСУ, группировки «Север» и «Юг» улучшили свое тактическое положение, а группировки «Центр» и «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял на всех фронтах около 1340 военнослужащих и более 80 единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

Бойцы группировки «Север» нанесли удары по ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении, поразив вражеские силы в районе Волчанска. «Западная» группировка бьет противника около Кировска в ДНР и в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Сеньково Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск атаковали врага около Федоровки, Северска, Переездного и Яблоновки в ДНР. Группировка «Центр» нанесла поражение силам ВСУ, теробороны и украинской нацгвардии вблизи Родинского, Новопавловки, Зеленого, Муравки, Красноармейска и Димитрова в ДНР. Подразделения группировки «Восток» громят противника в районах населенных пунктов Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Группировка «Днепр» нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1340 боевиков, танк, 16 боевых бронемашин, около 60 автомобилей, 10 орудий артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы. Также разгромлены 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Система ПВО сбила в зоне спецоперации пять управляемых авиабомб и 160 вражеских беспилотников. Кроме того, силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

